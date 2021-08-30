Семья жениха отказалась идти на его свадьбу из-за платья невесты

Женщина поделилась историей о том, как поссорилась с родственниками своего жениха из-за свадебного платья. В посте на сайте Reddit она пожаловалась, что в результате семья ее возлюбленного отказалась идти на церемонию.

Пользовательница рассказала, что выбрала для свадьбы нетипичный наряд — струящееся пляжное платье. «Я решила не приглашать мать жениха на примерку, потому что наши отношения далеки от идеальных, но я подумала, что могу отправить ей фотографию своего платья, чтобы она чувствовала себя вовлеченной», — поделилась она.

Но родственнице жениха не понравился выбор невесты. Как оказалось, женщина планировала надеть точно такое же платье другого цвета на вечеринку в честь своего 50-летия, которая должна была состояться через две недели после свадьбы. «Она заявила, что я не могу появиться в этом платье на свадьбе. Она сказала, что если наденет такой же наряд в свой день рождения, то все будут думать, что она жалкая и что она пытается подражать мне», — рассказала автор поста.

Невеста отказалась послушать будущую свекровь, чем сильно разозлила ее. В результате все родственники жениха отказались приходить на торжество. «Мой жених сильно расстроился из-за этого. Он позвонил матери, но они так и не смогли договориться. Она сказала, что если я не выполню ее требование поменять наряд, то на свадьбу могут пойти только те, кто не будет на празднике в честь ее дня рождения», — отметила пользовательница.

Многие пользователи выступили на стороне автора поста. Комментатор под ником llamadrama2021 посоветовал ей дважды подумать, прежде чем связываться с такой семьей. «Ужасная история. И ваши отношения не станут лучше после свадьбы», — написал он. «Неужели мать жениха думает, что ее 50-летие важнее свадьбы сына?» — возмутился юзер GingerGentleman.

Ранее сообщалось, что девушка запретила своей матери приходить на свадьбу из-за подарка ее жениху.