В квартирах москвичей начались внеплановые проверки

На территории Москвы стартовали внеплановые проверки внутридомовых газопроводов и газовых приборов. Специалисты «Мосгаза» также оценят состояние установленных в квартирах жителей столицы приборов, раздадут памятки по обращению с газом в быту, сообщила пресс-служба компании 5 октября.

Проверки сотрудников «Мосгаза» в жилых домах москвичей начались в дополнение к ежегодному техобслуживанию газового оборудования. При выявлении неисправностей проблему устранят незамедлительно, а при угрозе безопасности людей в помещениях приборы отключат и составят акт для принятия более серьезных мер, пояснили представители комплекса городского хозяйства компании.

Дату визита мастера москвичи могут уточнить на сайте «Мосгаза» или при помощи Telegram-бота. Информацию о внеплановых проверках также разместят на стендах у многоквартирных домов. Жителей столицы просят не создавать препятствий сотрудникам компании в доступе к газовому оборудованию и отнестись к процедуре с пониманием.

Ранее в МЧС России сообщили о ситуации с подготовкой коммунальных систем к работе в осенне-зимний период. На начало октября в среднем обследовали 94 процента коммуникаций в населенных пунктах по стране. Отопительный сезон начался уже в 58 регионах. Россиян предупредили, что при холоде в квартире даже с отоплением нужно обращаться в управляющую компанию и добиваться пересчета начислений за некачественно оказанные услуги.