Появилось видео последствий взрыва газа в жилом доме Нижнего Новгорода

В сети появились кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

В квартире жилого дома в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека. Видео последствий взрыва публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что оконная рама, которая была выбита взрывной волной, лежит далеко от дома. Из-за хлопка газа на верхнем этаже здания нет балкона и обрушены перекрытия. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Взрыв газа произошел утром в среду, 2 октября, на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека, еще сто жильцов были эвакуированы. Возгорания после хлопка газовоздушной смеси не последовало. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.

Ранее в частном доме в Махачкале взорвался газ — пострадали пять человек, в их числе трое детей. Хлопок газовоздушной смеси произошел в пристройке к зданию.