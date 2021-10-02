В российском городе два человека пострадали и сто эвакуированы после взрыва газа

В многоэтажном доме в городе Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, два человека пострадали, еще сто жильцов были эвакуированы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по российскому региону.

Инцидент случился в субботу 2 октября по улице Гайдара, 18. В результате частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия, последующего возгорания после хлопка газовоздушной смеси не последовало.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов, на месте работают 75 человек и 24 единицы техники.

Ранее в поселке Новый Хушет в Дагестане в частном доме произошел взрыв газа. В результате пострадали пять человек, включая троих детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Самая старшая девочка попала в ожоговую реанимацию, но угрозы ее жизни нет. Еще двое несовершеннолетних находятся в состоянии средней тяжести.

