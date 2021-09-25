Россиянин сделал врезку в газопровод и взорвал свой дом

В Башкирии мужчина сделал врезку в газопровод, которая стала причиной взрыва его дома

В Туймазинском районе Республики Башкортостан взорвался жилой дом, пострадал хозяин дома, 58-летний мужчина. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает МЧС по республике на своей странице во «ВКонтакте».

По предварительной информации, хозяин дома самостоятельно сделал врезку в газопровод, из-за чего произошла «разгерметизация газо-воздушной смеси».

«В результате происшествия погибших нет. Пострадал хозяин дома, мужчина, 1963 г.р. в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ (проживал один)», — говорится в сообщении МЧС.

К ликвидации последствий привлечен 21 человек и 9 единиц техники.

Ранее один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области, его госпитализировали. 11 человек, в том числе двое детей самостоятельно эвакуировались еще до приезда спасателей. Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.