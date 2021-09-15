Сапер рассказал о спасшем Уфу от катастрофы рекордном направленном взрыве

Ровно 30 лет назад, 15 сентября 1991 года, на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе едва не обрушилась огромная дымовая труба — 700-тонный кусок, который откололся и навис над взрывоопасным производством ароматических углеводородов. Предотвратить масштабную экологическую катастрофу, которую некоторые называли вторым Чернобылем, удалось благодаря уникальному высотному направленному взрыву, о котором рассказал непосредственный участник тех событий, полковник запаса, кандидат технических наук Владимир Гаваза, сообщает «Газета.Ru».

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Причиной ЧП стало нарушение теплоизоляции, проложенной между бетонным корпусом и кирпичным основанием трубы. Материал со временем деформировался, в нем появились пустоты и конденсат. А выводимые через трубу химические соединения образовывали кислоту, которая разъедала бетон. Специалисты пришли к выводу, что единственным возможным решением проблемы было отбросить отломившийся участок трубы в безопасное место направленным взрывом, сведя к минимуму возможные разрушения.

«Взрывать трубу вверху — это очень сложно и проблемно. (…) Нужно оттолкнуть этот небольшой отрезок от тела трубы. Если не отталкивать, то мы получим разрушение основного тела трубы», — пояснил Гаваза.

По его словам, проект направленного взрыва долгое время не утверждали из-за того, что риск ошибки составлял 25 процентов. В конце концов, добро на проведение уникальной операции дал начальник инженерных войск, генерал-полковник Владимир Кузнецов.

«В одном взрыве было как бы сразу десять взрывов, но с разным замедлением. Через 25 мс шел «второй» взрыв, который сдвигал трубу вбок. Она ушла от того первоначального направления, куда нависала, градусов на 35. Мы выбирали тот сектор, на который насыпали шестиметровую подушку — опилки, бревна, доски, ну и песок», — рассказал инженер.

В итоге расчеты оправдались, обломок трубы упал на подготовленную песчаную подушку, ущерба получилось избежать, пострадавших не было. Ранее в мире никто не проводил ликвидации аварийных участков дымовых и железобетонных труб с помощью взрыва на высоте, именно поэтому данная операция оказалась в книге рекордов Гиннесса.