Россия и Япония объединились для борьбы с мировой катастрофой

Россия и Япония на ВЭФ договорились о сотрудничестве в области экологичных технологий

В рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) Россия и Япония решили объединить усилия для борьбы с глобальным потеплением. Чтобы предотвратить мировую катастрофу, страны будут сотрудничать в производстве альтернативного топлива и устранении вредных выбросов, пишет Reuters.

Договор подписали министр промышленности Японии Хироси Кадзияма и министр энергетики России Николай Шульгинов после онлайн-конференции ВЭФ 2 сентября. Россия и Япония являются давними партнерами в поставках нефти и газа, теперь они решили сместить фокус с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.

Страны решили наладить производство водорода и «зеленого» аммиака — экологичных аналогов традиционного топлива. Водород используют в нефтепереработке, а аммиак — для удобрений и промышленных материалов. По мнению экспертов, оба вещества смогут заменить источники энергии с высоким содержанием углерода. Япония уже начала переходить с СПГ на водород, а с угля — на аммиак.

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Кроме того, Россия и Япония договорились совместными усилиями исследовать и разрабатывать технологии сокращения выбросов углекислого газа — в том числе системы улавливания и хранения углерода (CCS), а также установки для улавливания и использования углерода (CCU).

Соответствующий меморандум о сотрудничестве (МОС) министерство промышленности Японии уже подписало с российской газовой компанией «Новатэк», а к концу года планирует заключить и с другими крупными нефтегазовыми компаниями.

Япония планирует стать углеродно нейтральной (перестать производить выбросы углекислого газа) к 2050 году. Для этого страна нацелилась на увеличение энергетических мощностей, которые бы потребляли до 3 миллионов тонн водорода в год к 2030 году и до 20 миллионов тонн в год к 2050 году. Аналогично Япония намерена увеличить потребность в аммиаке: до 3 миллионов тонн в год к 2030 году, в настоящий момент аммиачных мощностей в стране нет вовсе.

Россия же планирует к 2030 году сократить выбросы углекислого газа на 70 процентов от уровня 1990 года, но пока не представила обновленный план по достижению углеродной нейтральности. Тем не менее президент Владимир Путин пообещал обогнать ЕС в сокращении выбросов и сделать страну безопасной для климата к 2050 году или раньше.