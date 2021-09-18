Трое россиян погибли в пожаре после празднования Дня танкиста

В Свердловской области трое жителей отметили День танкиста и погибли в пожаре

В Свердловской области при пожаре погибли трое россиян, служивших в 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает «E1».

По данным издания, 13 сентября трое мужчин надели форму танкистов и с флагами поехали в частный дом в поселок Логиново Белоярского района, чтобы вместе с товарищем отметить День танкиста. По предварительным данным, ночью произошло замыкание электропроводки, возник пожар. Трое гостей погибли от угарного газа, выжить удалось лишь хозяину дома.

Мужчине повезло, поскольку в процессе совместного распития спиртного он отключился и заснул в беседке. Приятели не стали будить его и ушли спать в дом. У одного из погибших 25-летнего осталась жена и девятимесячный ребенок. Следственный комитет России начал расследование происшествия. Дело находится под контролем региональной прокуратуры.

21 августа сообщалось, что в Москве из-за взрыва в квартире дома на улице Малая Набережная погибли два человека.