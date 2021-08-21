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Трое россиян сгорели при пожаре в гостевом доме

В Псковской области три человека погибли при пожаре в гостевом доме
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Фото: Telegram-канал «112»

В Псковской области трое человек погибли при пожаре в гостевом доме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, возгорание произошло в деревне Подбровье-1. Причиной стало короткое замыкание в сауне.

В момент пожара все постояльцы дома спали. Спасти удалось одну женщину, ее экстренно госпитализировали, тела остальных разыскивают.

11 августа в Краснодаре при взрыве газа в жилом доме погиб один человек, еще двое пострадали. Происшествие случилось в Пашковском районе города, взрыв газа спровоцировал пожар. Всего в здании проживали 53 человека, их временно переселили в гостиницу.

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