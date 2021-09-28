Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале

Минздрав Дагестана: двое пострадавших при взрыве газа в Махачкале в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при взрыве газа в частном доме в Махачкале находятся в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Минздраве Дагестана, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что авария произошла в частном доме 19в на улице Кайтуева в поселке Новый Хушет. В результате взрыва пострадали пять человек, включая троих детей.

Все они были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. Двое взрослых — в реанимации. Самая старшая девочка попала в ожоговую реанимацию, но угрозы ее жизни нет. Еще двое детей находятся в состоянии средней тяжести.