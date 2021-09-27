В российском городе произошел взрыв газа

В многоквартирном доме города Изобильный Ставропольского края произошел взрыв бытового газа. Об этом пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

Инцидент произошел около 14.30 по местному времени на улице Ленина. Пострадал 27-летний мужчина, погибших нет, все жильцы были эвакуированы.

«В результате взрыва несущие конструкции не нарушены, повреждены 15 квартир», — заявил собеседник агентства РИА Новости.

В эвакуированных квартирах проживают 35 россиян, в том числе шесть детей, их расселили в пункт временного размещения на базе местной гостиницы. Для технической оценки дома на место происшествия направлен мобильный комплекс «Струна-П».

Ранее в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме, в результате обрушились конструкции трех этажей. Погибли 8 человек, еще 20 пострадали. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь из-за холода.