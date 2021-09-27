Жителям взорвавшегося дома в Ногинске запретили забрать своих животных

Жителям взорвавшегося дома в подмосковном Ногинске запретили забрать домашних животных из уцелевших квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Издание опубликовало ролик, на котором видно, как в одном из окон до сих пор сидит кот.

После взрыва газа в здании жильцов эвакуировали, а дом обнесли забором. Дежурящие сотрудники Росгвардии ссылаются на инструкцию и отказываются пустить волонтеров, чтобы те спасли питомцев.

Пользователь @vassilisapremudraya уточняет, что в доме остались несколько кошек, которые уже больше двух недель дней заперты без еды и воды. Позднее одну из кошек удалось вызволить.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска произошел 8 сентября, погибли 8 человек, еще 20 пострадали. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, основная версия произошедшего — утечка газа. Авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

