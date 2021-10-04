Россияне стали реже вкладываться в недвижимость

Росреестр: россияне с 2020 года стали реже вкладываться в покупку жилья в ипотеку

За последний год в России зафиксировали спад количества зарегистрированных жилищных кредитов. С января по август число ипотечных сделок превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 31 процент. При этом по итогам первого полугодия разрыв был гораздо существеннее, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росреестр.

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По итогам первых шести месяцев 2021 года число зарегистрированных ипотек в России превзошло прошлогодние значения на 41,5 процента: данные свидетельствует о том, что жители страны стали реже вкладывать деньги в покупку недвижимости, в том числе через ипотеку. Прирост по ДДУ ранее составлял 51 процент, по итогам восьми месяцев он остановился на уровне в плюс 36 процентов, отмечают в ведомстве.

В Москве за сентябрь заключили вдвое меньше сделок с жильем без эскроу, чем в июне, в Краснодарском крае количество подобных покупок недвижимости сократилось в четыре раза. Во многих других регионах России с низкими объемами ввода нового жилья показатель «скачет» как в сторону роста, так и понижения.

В августе 2021-го средняя ставка по ипотеке в России выросла на 0,11 процентного пункта (до 7,78 процента), обновив рекорд за полтора года, сообщили ранее в Центробанке. В последний раз на подобном уровне показатель фиксировали в апреле 2020-го.