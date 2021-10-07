Квартиры в Москве снова подорожали

«БЕСТ-Новострой»: в сентябре 2021 года стоимость новостроек в Москве выросла на 2 процента

Цены на строящееся жилье в Москве снова растут — вопреки ожиданиям ряда участников рынка недвижимости, предрекавших остановку подорожания и даже определенное снижение стоимости квадратных метров. Об этом говорится в материалах агентства «БЕСТ-Новострой», предоставленных «Ленте.ру».

По итогам сентября 2021 года средняя стоимость предложения в столичных новостройках комфорт-класса увеличилась на два процента (к показателю августу), составив 255,7 тысячи рублей за квадратный метр. Средний предлагаемый бюджет покупки квартиры вырос на один процент, до 12,97 миллиона рублей.

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«После ожидаемого спада покупательской активности в сентябре спрос вновь возрос, — отмечают аналитики. — Конечно, результаты продаж за прошедший месяц оказались хуже, чем год назад. Тем не менее, это снижение оказалось не столь критичным для застройщиков и не остановило их от очередного повышения цен. Впрочем, ценовая политика большинства компаний все же стала гораздо более консервативной».

По данным «БЕСТ-Новострой», объем предложения в новостройках комфорт-класса старой Москвы по итогам прошедшего месяца сократился на шесть процентов, до 16 тысяч квартир. Таким образом, тенденция к снижению экспозиции, которая наблюдалась практически весь 2021 год (до августа), вновь возобновилась.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость «квадрата» в московских новостройках за год (с лета 2020-го по лето 2021-го) выросла более чем на 70 тысяч рублей. Эксперты отметили, что цены на новостройки оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, констатировали они.