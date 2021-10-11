Россиян предупредили о риске потерять квартиру даже с завещанием

Член комиссии Федеральной нотариальной палаты по международному сотрудничеству Елена Глушкова предупредила россиян о риске потерять квартиру даже с завещанием и напомнила, что оно не всегда является гарантией получения жилья по наследству, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, всегда нужно учитывать такие факторы, как наличие наследников, имеющих право на обязательную долю, вложенный при покупке недвижимости материнский капитал, наличие иного, более позднего изъявления воли покойного. Также завещание, как и любой другой документ, можно оспорить.

Глушкова пояснила, что в категорию обязательных наследников входят несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, супруги и родители, а также иные лица, находившиеся на иждивении. Размер доли рассчитывается в зависимости от стоимости всего имущества умершего.

В случае с материнским капиталом, если наследники не получили равные части жилья, вопрос будет решаться только через суд. «Бывает, что при открытии наследственного дела обнаруживается другое завещание на указанную квартиру, удостоверенное позже изначального. Согласно закону, оно и вступает в силу», — добавила нотариус.

Глушкова указала, что завещание также может быть оспорено в суде теми лицами, чьи интересы были нарушены. Так, это случаи, когда покойный не подписывал свое волеизъявление, оно было составлено под угрозой или при стечении тяжелых жизненных обстоятельств, завещатель находился в состоянии, когда не отдавал отчет своим действиям, порядок удостоверения документа был нарушен, например, подделана подпись или печать нотариуса, и прочее.

Ранее «Парламентская газета» рассказала о пяти распространенных схемах обмана в сделках с квартирами. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует тщательно проверять документы, закрепляющие право собственности на жилье, договоры приватизации, дарения, участия в долевом строительстве. Также распространены махинации с доверенностями на жилые объекты.

