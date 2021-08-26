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Адвокат рассказал об изменениях в правилах вступления в наследство

Адвокат Заболоцкис: в 2021 году правила вступления в наследство упростили
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Фото: Scott Graham / Unsplash

Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис в интервью агентству «Прайм» рассказал, как изменятся правила вступления в наследство в 2021 году.

По его словам, вступить в наследство теперь стало намного проще. С 2021 года наследнику больше не нужно самостоятельно обращаться в банки и госучреждения, чтобы узнать сведения о о банковских счетах, неполученной пенсии или о наличии совместно нажитого имущества наследодателя и его супруга. Чтобы проверить информацию об открытии наследственного дела, россиянам достаточно зайти в соответствующий реестр на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Также всю эту информацию, по словам Заблоцкиса, теперь может узнать нотариус через Росреестр, который должен все эти сведения собирать и направлять в нотариат. Кроме того, граждан, претендующих на вступление в наследство, нотариус теперь начал проверять по единой биометрической системе Центробанка.

А для обеспечения безопасности на свидетельства о праве на наследство и на завещания теперь нанесены специальные QR-коды, которые весьма сложно подделать.

Ранее стало известно, что Министерство труда планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля

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