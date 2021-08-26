В России изменятся правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

Министерство труда планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Об этом заявила замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина, ее слова приводят «Известия».

По словам депутата, Минтруд регулярно проводит мониторинг обратной связи от граждан, которые обращаются за мерами социальной поддержки, поэтому изменения коснутся и имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь.

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Согласно требованиям, претендовать на пособие сможет семья, у которой есть одна квартира, дом, дача, гараж, и машина одновременно. В предоставлении госпомощи откажут, если в семье два и больше автомобиля (за исключением случаев, если речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки). Выплаты назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума.

«С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты <...> которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — заявила Баталина. Она добавила, что правки внесут до конца года.

Ранее российским пенсионерам разъяснили порядок получения выплат в сентябре. Гражданам, постоянно проживающим на территории России и по состоянию на 31 августа получающим пенсии через Пенсионный фонд, обеспечат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Все пенсионеры получат деньги в сентябре, деньги будут выплачены тем же способом, что и обычная пенсия.