Путин поручил банкам вернуть списанные соцвыплаты россиян

Президент Владимир Путин поручил банкам вернуть списанные с россиян за долги средства из числа социальных выплат. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Банки должны незамедлительно вернуть списанные за долги средства соцвыплат граждан. С учетом их чистой прибыли, они сделают это легко», — отметил Путин.

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По мнению Путина, после выборов в Госдуму, намеченных на 19 сентября, фракциям избравшихся партий необходимо будет внести соответствующие изменения в законодательство, запрещающие автоматическое списание соцвыплат за долги и в рамках исполнительного судопроизводства.

По данным Центробанка, по итогам первой половины 2021 года чистая прибыль российских банков составила 1,2 триллиона рублей — против 630 миллиардов годом ранее.

Также 24 августа глава государства дал ряд других резонансных заявлений. В частности, он предложил распространить обещанные ранее единовременные выплаты на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. Для них размер выплаты составит 15 тысяч рублей. Ранее пенсионерам было обещано единовременное зачисление 10 тысяч рублей.