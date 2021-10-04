Россиян предостерегли от популярных видов обмана с квартирами

В условиях роста числа преступлений в сфере недвижимости россиянам напомнили, как не попасться на уловку мошенников при покупке и продаже жилья. О пяти распространенных схемах обмана в сделках с квартирами предостерегла в специальной подборке материала «Парламентская газета».

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По данным МВД России, в 2020 году число правонарушений при купле-продаже жилья составило 7200, притом еще в 2015 году показатель был на уровне 6200 за 12 месяцев. Одним из самых популярных способов обмана жителей страны при оформлении сделок с недвижимостью является продажа объектов от чужого имени. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует тщательно проверять документы, закрепляющие право собственности на жилье, договоры приватизации, дарения, участия в долевом строительстве. При этом запрашивать нужно именно оригиналы, так как копии проще подделать, поясняют в Росреестре.

Распространены махинации с доверенностями на жилые объекты. Именно поэтому покупателю недвижимости советуют заключать сделку с непосредственными собственниками. Владелец жилплощади может защититься от недобросовестных приобретателей квартиры подачей в Росреестр заявления о запрете госрегистрации перехода прав на его жилье без личного участия собственника.

Участились случаи мошенничества в онлайн-сделках с реализацией жилья. Злоумышленники подделывают электронные подписи. При этом усиленную квалифицированную подпись можно использовать только с согласия собственника, если данный документ был направлен в Росреестр.

Мошенники создают искусственное завещание на квартиру, если собственник заранее не оформил наследство надлежащим образом. В поддельном документе указывают человека, который не является родственником умершего хозяина жилья. Если подобное завещание заверил недобросовестный нотариус, оспорить факт незаконного наследования имущества крайне сложно.

Нередко покупателя квартиры обманывают, лишая суммы задатка. В таких схемах продавец предлагает квартиру по привлекательной цене. В договоре о задатке прописывается условие, что сумма не возвращается, если потенциальный покупатель сам отказывается от сделки. Далее вскрываются обстоятельства, которые собственник объекта утаил, заставляющие претендента отказаться от покупки жилья.

Ранее россиян предупредили об ошибках, которые грозят лишением наследства. Правовая неграмотность и нежелание обратиться за консультацией к юристу нередко заканчивается потерей имущества, так как законом предусмотрено понятие обязательной доли. Вторая частая оплошность наследников — пропуск шестимесячного срока на вступление в соответствующее право, добавила юрист Светлана Петропольская.