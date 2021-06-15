Российского прокурора осудили за аферу со служебной квартирой

В Республике Башкортостан вынесен приговор бывшему прокурору города Стерлитамак Ильшату Сайфуллину. Его приговорили к четырем годам условного срока за аферу со служебной квартирой. Об этом во вторник, 15 июня, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Как установил суд, в 2010 году во время работы в должности городского прокурора Сайфуллин заключил с администрацией Стерлитамака договор социального найма служебного помещения, скрыв наличие у него трехкомнатной квартиры. Год спустя он продал личную квартиру и обратился к муниципальным властям с требованием снять служебный статус с предоставленного ему администрацией жилья, заключив договор социального найма. Таким образом, прокурор похитил путем обмана недвижимость.

Суд установил, что Сайфуллин виновен по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Сам он настаивал на своей невиновности.

Ему удалось избежать реального срока, поскольку суд учел смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетних детей, пожилой мамы и состояние здоровья самого обвиняемого.