Российского бизнесмена задержали по подозрению в хищении миллиарда рублей

В Москве задержали бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Бизнесмена заподозрили в хищении миллиарда рублей. Об этом в среду, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД России.

По предварительным данным, организации задержанного заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов, чтобы потом самостоятельно реализовать их на рынке по завышенной цене.

Таким образом россияне смогли продать порядка трех тысяч вагонов, устанавливая довольно высокую стоимость по сравнению с фактической.

Как считает следствие, Зотов похитил разницу с этих продаж и поделил с сообщниками. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.