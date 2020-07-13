Сбежавший из России бизнесмен спрятался в старинном замке Шотландии

Бывший директор петербургского научного центра «Прикладная химия» Александр Шаповалов, сбежавший из-под ареста накануне приговора в августе 2015 года, нашелся в Шотландии. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, он вместе с супругой занимается гостиничным бизнесом. Шаповалов в 2000-х годах приобрел за 900 тысяч евро старинный замок XVII века рядом с деревней Баллачулиш, недалеко от которой снимали фильмы про Джеймса Бонда, Гарри Поттера и «Властелин колец».

В 2013 году против Шаповалова, занимавшего пост директора центра «Прикладная химия», было возбуждено уголовное дело. ПО данным следствия, в рамках госконтракта он вывел на счета фирм-однодневок 2,5 миллиона рублей. Сам он заявлял, что стал жертвой мести со стороны ФСБ после отказа платить откаты. Обвиняемый на период следствия был под домашним арестом. За три дня до приговора он выбрался из квартиры, на машине через Белоруссию добрался до Украины, прихватив с собой загранпаспорт с действующей туристической визой, который не был изъят следователями. Из Украины Шаповалов улетел в Глазго. Туда же приехала его беременная подруга c их трехлетним сыном.

Приморский суд Петербурга приговорил сбежавшего бизнесмена к 10 годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями и мошенническое хищение денежных средств, эквивалентных 40 тысячам фунтов. Шотландский судья Найджел Росс, который рассматривал оба запроса на экстрадицию Шаповалова, счел, что наказание слишком суровое за не слишком большую сумму похищенного. Российские власти не смогли представить убедительных доказательств вины Шаповалова, в связи с чем шотландский судья отказал в его выдаче.

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