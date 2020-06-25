Одного из самых разыскиваемых в России преступников спас коронавирус

Ахмеда Хамидова, обвиненного в организации убийств по всему миру и задержанного правоохранительными органами в Дубае, спас от экстрадиции в Россию коронавирус. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Отмечается, что из-за пандемии общение России и ОАЭ по вопросу экстрадиции одного из самых разыскиваемых преступников сошло на нет. В результате Хамидова выпустили на свободу и вернули ему документы. По неподтвержденным данным, авторитет уже покинул страну. Отмечается, что он наладил отношения с влиятельными людьми в Судане и обзавелся множеством документов на разные фамилии.

Материалы по теме «Пошли большие деньги — появились трупы» Чеченские бандиты охотились на бизнесменов по всему миру. Тела своих жертв они растворяли в кислоте

О задержании Хамидова в Дубае сообщалось в феврале. Операцию проводил спецназ, так как задержанный, который проживал в огромных апартаментах в Дубае, считается особо опасным преступником.

В ОАЭ Хамидов выдавал себя за человека с большими связями в российских силовых структурах, а его сообщником был Михаил Коряк. По версии следствия, они обещали бизнесменам за огромные деньги получить высокие посты в фирмах и госструктурах. На деле те, кто соглашался на предложения Хамидова и Коряка, либо теряли средства, либо погибали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!