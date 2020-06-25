Ведущий чеченский вор в законе перебрался в Москву

Ведущий чеченский вор в законе 39-летний Ахмед Домбаев, известный как Ахмед Шалинский перебрался в Москву. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным агентства, авторитета привез в столицу кортеж из бронированных внедорожников и седанов представительского класса. Вместе с Ахмедом Шалинским из Чечни прибыло его ближайшее окружение и охрана. В Москве он будет координировать деятельность своих околокриминальных соотечественников.

Чеченский вор избран на роль титулованного амбассадора наравне с лидерами грузинской и азербайджанской диаспор в Москве: Бадри Когуашвили, которого называют преемником Шакро Молодого (Захарий Калашов) и Али Гейдарова, он же Альберт Рыжий.

«Прайм Крайм» отмечает, что генералы преступного мира, легально проживающие в Москве, перестали пользоваться доверием своих коллег, вынужденных скрываться от уголовного преследования за границей. Авторитетных «москвичей» связывают со спецслужбами, так как их не затронула новая статья Уголовного кодекса России, предусматривающая срок за обладание статусом вора в законе.

«Антиворовская статья до сих пор не была предъявлена ни одному московскому вору в законе, включая первую десятку тех, кто реально находится на вершине уголовной иерархии и руководит всеми процессами. В основном объектами применения новой статьи становятся региональные воры средней руки и бывшие воры, фактически утратившие влияние и титул», — отмечает «Прайм Крайм».

Осенью 2019 года Ахмед Шалинский освободился из мест лишения свободы в Челябинской области, где отбыл десятилетний срок. Он имеет все шансы со временем получить контроль над преступным миром России.

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