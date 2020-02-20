Спецназ ОАЭ задержал российского авторитета за организацию убийств по всему миру

Ахмед Хамидов, обвиненный в организации убийств по всему миру, задержан правоохранительными органами в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) после пяти лет в розыске. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает «Росбалт».

По данным издания, в задержании Хамидова участвовал спецназ, что является большой редкостью для ОАЭ. На такие меры силовикам пришлось пойти из-за того, что задержанный, который проживал в огромных апартаментах в Дубае, считается особо опасным преступником.

В Объединенных Арабских Эмиратах Хамидов выдавал себя за человека с большими связями в российских силовых структурах, а его сообщником был Михаил Коряк. По версии следствия, они обещали бизнесменам за огромные деньги получить высокие посты в фирмах и госструктурах. На деле те, кто соглашался на предложения Хамидова и Коряка, либо теряли средства, либо погибали.

Как пишет «Росбалт», своих жертв (их точное число пока неизвестно) сообщники порой расстреливали, а их тела растворяли в кислоте. Среди жертв Хамидова, как считают следователи, числится саратовский предприниматель Михаил Ланин. Он договаривался о покупке должности и якобы передал Хамидову порядка 84 миллионов рублей, однако взамен ничего не получил. Ланин потребовал вернуть деньги, тогда ему назначили встречу во Франции.

Предприниматель и его гражданская жена приехали в город Ницца во Франции в 2011 году, там их машину расстреляли — Ланин погиб. Как предположили в Следственном комитете России, Хамидов поручил своим сообщникам убить бизнесмена.

Издание отмечает, что некоторые участники группировки Хамидова уже были осуждены.

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