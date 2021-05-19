Бывшего заместителя мэра Химок задержали по подозрению в мошенничестве

В Московской области полиции задержала бывшего заместителя мэра города Химки Юрия Ваулина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас подозреваемый является советником главы города. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи провели обыски по месту жительства Ваулина, а также в его служебном кабинете. Ущерб от действий подозреваемых следствием оценивается в пять миллионов рублей.

По делу также проходит руководитель коммерческой организации.

Ваулин на посту заммэра курировал вопросы социальной политики, культуры и спорта. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник подозревается в мошенничестве с суммой ущерба пять миллионов рублей.