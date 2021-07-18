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Россиян предупредили о грозящих лишением наследства ошибках

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Юрист Петропольская предупредила россиян об ошибках, грозящих лишением наследства

Заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская в беседе с агентством «Прайм» предупредила россиян об ошибках, совершение которых грозит лишением наследства.

Петропольская пояснила, что порой незнание законодательства и нежелание обратиться за консультацией к юристу или нотариусу может обернуться потерей своей доли наследства, поскольку законом предусмотрено понятие обязательной доли. Поэтому не нужно тратить время на поиски информации, а сразу обратиться в нотариальную контору, советует специалист.

Вторая распространенная ошибка всех наследников — пропуск шестимесячного срока на вступление в наследство, чаще всего по неуважительным причинам, отметила Петропольская. Многие ошибочно полагают, что к нотариусу можно прийти уже по истечении этого срока, однако это не так, поскольку закон строго регулирует сроки.

Также наследникам следует помнить, что в случае недостойного отношения к наследодателю при жизни, например, оскорблений, угроз или морального давления наследство может быть оспорено в суде и распределено между другими претендентами, предупредила Петропольская.

Ранее юристы предупредили россиян о риске попасть в тюрьму из-за недвижимости. Это может произойти, в частности, из-за покупки «липовой» регистрации или за обман банка при получении ипотечного кредита. Помимо этого люди нередко нарушают закон, пытаясь получить налоговый вычет по НДФЛ, не имея на то оснований, что суд может истолковать как мошенничество.

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