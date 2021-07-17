Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры

Во время совершения сделок с недвижимостью проявлять бдительность следует не только покупателю, но и продавцу. О том, на что стоит обратить внимание при продаже квартиры, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер «Большаков и партнеры» Андрей Большаков.

Юрист напомнил, что основания для оспаривания сделки у покупателя те же, что и у продавца. Например, если заплативший деньги был признан недееспособным вследствие психического расстройства, его опекун может потребовать расторжения договора и возврата денежных средств. Чтобы уменьшить риск такого развития событий, Большаков рекомендует россиянам совершать сделки у нотариуса, поскольку тот обязан запрашивать соответствующие справки из психо- и наркодиспансеров.

Помимо этого лучше получить нотариальное согласие супруга покупателя. Эксперт отметил, что по общему правилу оно не требуется, однако нельзя исключать, что недобросовестный покупатель может использовать неведение партнера для оспаривания сделки в дальнейшем.

Быть внимательным стоит и в случае, если приобретателем является юридическое лицо. Для этого следует изучить устав организации-покупателя и проверить, не требуется ли одобрение сделки органом управления — например, советом директоров. Большаков также посоветовал насторожиться, если покупатель предлагает цену значительно выше рыночной. В таком случае речь может идти либо о недееспособном человеке, либо о будущем банкротом.

Ранее россиянам отсоветовали приобретать продаваемые по доверенности квартиры. По словам экспертов, продавец в таком случае может не отдавать отчет своим действиям — быть ограниченно дееспособным или находиться под влиянием мошенников.