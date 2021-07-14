Юрист назвал условия для доплаты за работу в жару

Во время аномально жаркой погоды работодатели обязаны обеспечивать сотрудников комфортными условиями труда, заявил юрист компании «Объединенный юридический центр "Парфенон"» Павел Уткин. В беседе с Life.ru он назвал условия для доплаты за работу в жару.

По словам эксперта, если урегулировать температуру в офисных помещениях не удается, следует сократить рабочий день. «Если температура в помещении 28,5 градуса — на один час, 29 градусов — на два часа, 30,5 градуса — на четыре часа», —добавил Уткин. При нагревании воздуха в помещении до 32 градусов рабочую смену следует переносить.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в качестве альтернативы администрация может выбрать доплаты сотрудникам. Надбавка рассчитывается в размере не менее четырех процентов от оклада. Согласно требованиям, работникам, занятым на вредных производствах, должны доплачивать не менее четырех процентов от ставки, установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.

По словам синоптиков, жара в столичном регионе продолжится, а 15 и 16 июля москвичей ждут очередные рекорды тепла за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров побьют прежние достижения 1936 года, когда в столице было зафиксировано плюс 32,4 градуса, 1951 года — плюс 33,2 градуса и 2010 года — плюс 33,6 градуса.