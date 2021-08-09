Адвокат предупредил россиян об опасностях отказа от наследства

Председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис предупредил россиян об опасностях отказа от наследства, несмотря на то, что такое право для них закреплено статьей 1157 Гражданского кодекса России. Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что наследник может отказаться в пользу других лиц или без указания конкретного человека, однако следует иметь ввиду возможные последствия.

«Если на самом деле наследник отказывается от причитающейся ему доли наследства ввиду договоренностей с другими наследниками о компенсации (денежной, доли в другой части наследственной массы) то в случае неисполнения таких "встречных" договоренностей отказ от наследства не может впоследствии быть взят обратно», — пояснил юрист.

Заблоцкис добавил, что отказ от наследства, положенного по завещанию, чтобы получить наследство в рамках закона может обернуться тем, что наследник не получит желаемую долю, если появятся другие претенденты. Кроме того, отказ от доли в бизнесе может негативно сказаться на нем за счет сосредоточения контрольного пакета акций в руках некомпетентных лиц.

Отказ должника от наследуемого имущества в пользу заинтересованного лица может быть признан недействительным в судебном порядке из-за нарушения прав кредиторов. В дальнейшем это приведет к чреде споров о признании сделок с недвижимым наследуемым имуществом недействительными, заключил адвокат.

Ранее юристы предупредили, что отмена обязательных штампов в российском паспорте о браке и детях может повлечь за собой трудности при сделках с недвижимостью, а также при оформлении наследства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин 21 июля.

