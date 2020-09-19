В России развеяли популярные мифы о завещании

В завещании нельзя ставить условия для получения наследства или ограничивать правоспособность и дееспособность граждан. Популярные мифы о составлении этого документа развеяла адвокат, партнер BGP Litigation Виктория Дергунова в комментарии агентству «Прайм».

Например, нельзя ограничить свободу выбора места жительства — лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности — оставить все свое имущество только в случае, если наследник выберет конкретную профессию. Также будут признаны ничтожными любые другие условия для получения наследства. Так, не будут учтены требования в документе, что дочь завещателя получит все причитающееся, если бросит курить, или сын не получит наследство, если разведется с супругой.

Помимо этого в завещании не получится распределить наследство таким образом, что один из наследников получит все имущество, а другой — долги. При этом завещатель может возложить на наследника завещательный отказ: требование исполнить за счет наследства какую-либо обязанность имущественного характера.

По словам Дергуновой, нельзя завещать свое имущество и домашнему животному, к примеру, любимой собаке или кошке. Домашнее животное по закону признается вещью, поэтому условие о передаче имущества не будет иметь силу.

Также она напомнила, что объектом завещания не могут быть права и обязанности — на получение алиментов, социальные льготы, налоговые вычеты и другие. Не наследуются и должности в органах управления юридическими лицами и права по доверенности, заключила она.