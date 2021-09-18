Россиянам рассказали о нюансах составления завещания

Россияне не могут оставить свое имущество в наследство домашним животным. Об этом юрист Анна Пономарева заявила в интервью радиостанциии «Говорит Москва».

Она рассказала о нюансах составления завещания в России и подчеркнула, что в соответствии с российским законодательством животные являются объектом права, а не его субъектом, и приравниваются к вещи. «Поэтому нельзя оставить наследство любимой кошке, собаке и другим домашним питомцам», — объяснила Пономарева.

Юрист также отметила, что наследнику нельзя передавать исключительно долги, должности в государственных органах и ставить перед ним условия, что какое-либо имущество перейдет ему только после совершения определенных действий в пользу наследодателя. Она добавила, что запрет касается в том числе требований вступить в брак и условий о выборе профессии.

Ранее ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева предупредила граждан России о фразе, которая способна лишить их наследства. По ее словам, лишиться такого имущества можно в том случае, если в завещании будет сказано о присутствии наследника при составлении документа.