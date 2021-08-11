Юрист предупредила россиян о способной лишить наследства фразе

Ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева предупредила россиян о способной лишить наследства фразе. Она рассказала агентству «Прайм», из-за чего судьба наследства может полностью измениться.

Юрист привела в пример дело 2019 года, в котором наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания. Суд удовлетворил требования других наследников, оспаривавших завещание в том числе по этому основанию. Женщина лишилась части квартиры согласно апелляционного определения Ульяновского областного суда.

«Согласно п.2 ст.1124 ГК РФ присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным», — пояснила Михеева. Специалист напомнила, что согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда России от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании», завещание может быть признано недействительным по решению суда «в случае присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей».

Ранее в августе председатель Коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис предупредил россиян об опасностях отказа от наследства, несмотря на то, что такое право для них закреплено статьей 1157 Гражданского кодекса России.