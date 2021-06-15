Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери

В Самаре местный житель сымитировал смерть своей матери ради денег. Об этом сообщает портал «КТВ-Луч» со ссылкой на полицию города.

41-летний россиянин в течение нескольких недель рассказывал коллегам, что его мать тяжело больна. В завершение он разыграл поступивший ему телефонный звонок, в ходе которого ему якобы сообщили о ее смерти, пока он был на работе. Свои «горем» мужчина поделился с сослуживцами, которые поддержать его морально и финансово. Работодатель выписал ему 25 тысяч рублей в качестве материальной помощи.

Вскоре в бухгалтерии у мужчины запросили свидетельство о смерти матери. Он по разными предлогами пытался тянуть время, что вызвало подозрения у начальства. Директор обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мать россиянина жива и здорова, и ничего не подозревала. Мужчину уволили, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее бывший полицейский Окан Йесилхат из австралийского штата Новый Южный Уэльс притворился геем ради крупного наследства. Он пытался оспорить завещание фармацевта Джорджа Склавоса, сфабриковав 14-летние отношения между ними. Сотрудник правоохранительных органов заявил, что тайно был де-факто партнером Склавоса, который был старше его на 30 лет, и таким образом может претендовать на его наследство в шесть миллионов австралийских долларов (57 миллионов рублей).