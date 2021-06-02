Полицейский притворился геем ради крупного наследства

Бывший полицейский из австралийского штата Новый Южный Уэльс притворился геем ради крупного наследства. Об этом сообщает издание Pink News.

Полицейский Окан Йесилхат (Okan Yesilhat) пытался оспорить завещание фармацевта Джорджа Склавоса (George Sсlavos), сфабриковав 14-летние отношения между ними. Сотрудник правоохранительных органов заявил, что тайно был де-факто партнером Склавоса и таким образом может претендовать на его наследство в шесть миллионов австралийских долларов (57 миллионов рублей).

Всего через три с половиной часа после того, как Склавос перенес сердечный приступ, Йесилхат перевел себе 200 тысяч австралийских долларов (11,4 миллиона рублей) со счета фармацевта.

Судья Верховного суда Нового Южного Уэльса счел действия Йесилхата манипулятивными, так как полицейский был женат на двух разных женщинах за 14 лет, в течение которых, как он заявляет, у него были отношения с Склавосом.

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Суд признал бывшего полицейского виновным по 14 пунктам, связанным с мошенничеством и незаконным присвоением денег со счетов Склавоса. Его приговорили к двум годам исправительного срока и 750 часам общественных работ. Ему также необходимо выплатить судебные издержки.

Покойный фармацевт завещал состояние двум племянникам. Он никогда не был женат, у него не было своих детей.

Согласно австралийскому законодательству, пара может считаться партнерами де-факто, если они не состоят в браке, но постоянно совместно проживали по меньшей мере два года. Суд может принять во внимание длительность отношений, финансовую независимость и степень взаимной приверженности к совместной жизни.

Если человек признан партнером де-факто, это дает ему право претендовать на наследство другого партнера в случае его смерти и получать причитающиеся ему социальные выплаты.

Ранее сообщалось, что гомосексуалист из Великобритании был вынужден притворяться женщиной вопреки собственным желаниям ради родителей мужа. Мужчина не выдержал жизни в чужом обличье и сбежал через несколько месяцев.