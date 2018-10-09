Притворявшийся женщиной гей обманом соблазнял мужчин и попался

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Суд признал виновным жителя Лондона, который выдавал себя за женщину, чтобы водить гетеросексуальных мужчин к себе домой и заниматься с ними сексом. Об этом сообщает издание The Independent.

34-летний Дуарте Ксавьер (Duarte Xavier) знакомился с жертвами в интернете. Он представлялся женским именем Ана, присылал фотографии эротического содержания и давал понять, что не прочь заняться сексом. У него было только два условия: во время встречи гости не должны ни видеть, ни щупать его. Для этого он завязывал им глаза.

Правоохранительные органы выяснили обстоятельства нескольких свиданий. Расследование начали после жалобы одного из пострадавших, который что-то заподозрил во время секса, снял с глаз повязку и увидел Ксавьера. Та же история повторилась с 45-летним мужчиной, которого заманил подозреваемый. Еще один пострадавший определил истинный пол «Аны», посветив на нее фонариком для мобильного телефона. Последнюю жертву полиция нашла по снимкам в телефоне.

По мнению следствия, Ксавьер промышлял таким образом не один год, а жертв в действительности куда больше. На суде его называли лжецом, фантазером и сексуальным хищником. Сам он в телефонном сообщении одному из пострадавших объяснил свои действия проблемами с психикой. Суд счел, что вина Ксавьера доказана в шести случаях. Ожидается, что приговор будет вынесен в начале ноября.

В сентябре сообщалось, что житель американского штата Флорида признался, что обманом заманивал мужчин для съемки гей-порно. Он выдавал себя за гетеросексуальную домохозяйку и таким образом соблазнил около 150 человек.

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