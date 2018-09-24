Притворившийся домохозяйкой гей соблазнил 150 мужчин и попал под суд

Житель американского штата Флорида признался, что обманом заманивал мужчин для съемки гей-порно. Об этом сообщает NBC News.

32-летний Брайан Денемостье (Bryan Deneumostier) отыскивал потенциальных жертв при помощи объявлений на сайте Craigslist. Он выдавал себя за гетеросексуальную домохозяйку, которая решила заняться сексом на стороне, пока муж служит в армии.

Обвиняемый утверждает, что таким образом ему удалось обмануть около 150 мужчин. После встречи он завязывал им глаза и отводил в комнату с камерами. Там Денемостье снимал секс на видео, а затем публиковал записи на порносайте. По его признанию, около 80 откликнувшихся на его объявления не знали, что их снимают.

В июле Денемостье был арестован. Его обвиняли в двух случаях незаконного прослушивания разговоров и трех случаях незаконного хранения записей. На суде в сентябре он признал вину в прослушивании разговоров. Ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. Приговор будет оглашен 29 ноября.

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