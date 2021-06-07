Мать притворилась дочерью, пришла в школу и попала за решетку

Полиция поместила за решетку жительницу американского штата Техас, которая пришла в школу, притворившись дочерью. Об этом сообщает издание The Independent.

30-летняя Кейси Гарсиа (Casey Garcia) снимала видео, на которых она оделась как семиклассница и зашла в здание школы. На записи видно, что женщина одета в желтое худи с принтом Marvel, кеды и маску. Для убедительности она взяла рюкзак. «Иду в школу под видом моей 13-летней дочери. Я похожа на семиклассницу? Нет? Круто. Отлично», — говорится в подписи к видео, опубликованному на YouTube.

Гарсиа пояснила, что хотела таким образом проверить систему безопасности школы. Она поздоровалась с руководством школы и семью учителями. Женщина продолжала эксперимент в течение целого дня и сходила на несколько уроков, прежде чем ее поймали.

В тот же день американку арестовали полицейские, которые увидели сделанные женщиной видеозаписи. Ей предъявили обвинение в незаконном проникновении на территорию школы и вмешательстве в ее деятельность.

Женщину выпустили из тюрьмы под залог в 7,8 тысячи долларов (567,7 тысячи рублей).

Гарсиа также выложила видео, в котором объяснила, что ее поступок был социальным экспериментом. Она заявила, что хотела таким образом обратить внимание общественности на проблемы в области безопасности из-за случаев массовой стрельбы в американских школах.

Ранее стало известно, что в Великобритании 12-летняя девочка подала в суд на школу из-за того, что ее заставляют носить медицинскую маску для профилактики COVID-19. При этом представитель школы заявил, что политика учреждения заключается в рекомендациях носить маски, а не в принуждении.