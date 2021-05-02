Девочка подала в суд на школу из-за просьбы носить маску

В Великобритании 12-летняя девочка подала в суд на школу из-за того, что ее заставляют косить медицинскую маску для профилактики коронавируса, сообщает Daily Star.

Школьница возмутилась правилась одного из учебных заведений в английском городе Шеффилд графства Саут-Йоркшир. Она заверила, что носить маски на уроках не рекомендуется.

При этом представитель школы заявил, что политика учреждения заключается в рекомендациях носить маски, а не принуждению. Так, с августа 2020-го в школе заболели 120 преподавателей.

В октябре директор новороссийской школы № 22 Юлия Аймалитдинова пообещала «рвать» учителей за то, что у них нет масок «на ушах». Аймалитдинова обвиняет своих коллег в том, что они подвели школу и угрожает принять меры, если учителя не будут находиться в медицинских масках — «Не на столе, а на ушах висит, на подбородке». Она пояснила «Подъему», что соберет весь коллектив и извинится перед учителями. Директор также отметила, что педагоги могут спускать маску на подбородок, чтобы ученики видели, что говорит педагог.