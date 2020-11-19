Школу в российском селе оставили без туалета

Школу в селе Дунаево Забайкальского края оставили без туалета по решению районного суда, который постановил, что уборная находится в плачевном состоянии, а ее эксплуатация может быть опасна для учащихся. В итоге образовательное учреждение признали виновным в нарушении санитарных норм, сообщает пресс-служба суда.

Представители школы рассказали, что туалет был построен в 1971 году, и с этого момента там ни разу не проводили капитальный ремонт. За несколько десятилетий в помещении потрескались перекрытия, стены и плитка, а в кирпичной отделке образовались полости и щели. Российский суд принял решение, что школьники не могут пользоваться существующим туалетом и нуждаются в новой уборной.

Оказалось, что директор учреждения несколько раз направлял заявки и просил выделить средства на ремонт, но деньги так и не поступили в бюджет школы. На данный момент эксплуатация туалета приостановлена на 90 суток. Однако пока неизвестно, выделят ли школе деньги и когда там построят новый туалет.

Ранее в ноябре жителей села Матвеевка Хабаровского края попросили скинуться на теплый туалет для здания, где располагаются отделение почты, спортивная секция, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека. Активисты оценили проект благоустройства почти в 900 тысяч рублей и развесили по селу объявления о сборе средств. Они предложили жителям перевести деньги по реквизитам или передать наличные сотрудникам местного дома культуры.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться