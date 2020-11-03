Ветеран войны в Чечне пожаловался на разрушающийся потолок и ледяной туалет

Ветеран войны в Чечне пожаловался на разрушающийся дом, в котором он проживает в городе Соликамск Пермского края. Здание признали аварийным в 2019 году, сообщает «В курсе.ру».

По словам сестры ветерана, мужчина живет в доме, который находится в плачевном состоянии. Там разрушаются потолки, а в туалете, в котором есть только чаша Генуя, отсутствует слив. Также в холодные месяцы замерзает канализация, и помещение покрывается льдом, из-за чего жильцы вынуждены пользоваться ведром. Владельцы квартир пытаются бороться и с бездомными, которые по ночам спят в подъезде.

Женщина отметила, что тоже жила в этом доме, а после переезда решила помочь брату получить новое жилье, так как после войны у него появились проблемы со здоровьем. Она обращалась в городскую администрацию, но там проблему не решили и «посоветовали позвонить в жилищную политику по ветеранам». Однако сестра ветерана не смогла попасть в ведомство на прием.

Ситуацию с аварийным домом прокомментировали в региональном министерстве строительства. Там отметили, что это здание не входит в план расселения на 2020-2022 годы. В мэрии заявили, что жильцы смогут получить новое жилье только в том случае, если муниципалитет подаст заявку и получит субсидии. По словам чиновников, при удачном стечении обстоятельств это может произойти в 2023 году.

В октябре ветеран труда из Златоуста Челябинской области вновь оказался в бараке с «дырявыми» стенами после того, как переболел коронавирусом и перенес пневмонию. Общественники навестили мужчину и увидели, что в помещении протекли перекрытия, а из-за трещин в стенах начали гулять сквозняки. Активисты обратились в местную прокуратуру с просьбой признать дом аварийным и расселить жильцов.

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