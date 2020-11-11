Жителей российского села попросили скинуться на туалет

Жителей села Матвеевка Хабаровского края попросили скинуться на теплый туалет, который планируют оборудовать в здании, где располагаются отделение почты, спортивная секция, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека. Проект благоустройства оценили почти в 900 тысяч рублей. Объявление о сборе средств появилось в сообществе «Алло, район! Информационный канал» во «ВКонтакте».

Материалы по теме Соседский союз Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски? Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно

Новый туалет планируют установить в переулке Юбилейный до 20 декабря 2020 года. Чтобы собрать необходимую сумму, активисты развесили в общественных местах села объявления, в которых подробно рассказали о сборе денег. Местным жителям предложили перевести средства по указанным реквизитам или передать наличные сотрудникам дома культуры или в магазине «Марго». В тексте объявления авторы отметили, насколько сильно село нуждается в оборудованной уборной. «Теплый общественный туалет нужен и важен, это прежде всего наше здоровье и здоровье подрастающего поколения», — написано в послании.

Однако не все жители Матвеевки оценили идею. Некоторые сельчане заявили, что комфортный туалет должен быть обустроен «по умолчанию», а не с помощью граждан. Они также рассказали, что администрация не занимается решением проблем, связанных с транспортом и дорогами в Матвеевке. «В администрации села от нас просто отмахиваются. Не работает и пропиаренная командой Дегтярева (врио губернатора Хабаровского края — прим. «Ленты.ру») система «инцидент-менеджмента». Видимо, врио не до проблем рядовых селян», — поделились жители. С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в администрацию района обратилось издание «DVHAB». Однако, по словам журналистов, там заявили, что сотрудники пресс-службы находятся в отъезде.

Ранее, в октябре, туалет в нижегородской школе оставили без дверей после ремонта. Вместо этого одну из кабинок прикрыли шторой с цветочным орнаментом. В местном департаменте образования заявили, что установку дверей согласовывали отдельно, не включив в основной план работ. Чиновники пообещали решить вопрос.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться