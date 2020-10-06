Российские чиновники потратили на туалет с выгребной ямой сотни тысяч рублей

Российские чиновники из города Дальнереченска (Приморский край) потратили на строительство уличного туалета с выгребной ямой сотни тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Конструкцию установили на Ясной улице. На «работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях» выделили почти 414 тысяч рублей. Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей даже устроили шуточный конкурс, пытаясь отгадать стоимость туалета. «Ну плюс еще работа дизайнера, архитектора, надо еще добавить», «Он бесценен», «Не меньше миллиона!!! Вот рублей или долларов, затрудняюсь сказать, не вижу, из каких сортов древесины сделан», — писали комментаторы.

Ранее в японской столице Токио появились прозрачные туалеты. Они сделаны из «умного» стекла, которое перестает быть прозрачным, когда в кабинку заходит человек. Помимо своей основной функции, высокотехнологичные туалеты работают еще и как фонари.

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