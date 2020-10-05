Ремонт туалета вызвал восторг у россиян

В здании костромского цирка начался ремонт женского туалета. Эта новость вызвала восторг у местных жительниц, так как они просили провести реконструкцию на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает «Kostroma.Today».

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Рабочие поделились в интернете фотографиями ремонта. На данный момент в помещении находятся горы строительного мусора, сломана часть перегородок и демонтированы все двери. Местные жительницы обсудили ремонт в комментариях. Одна их них назвала эту новость «сногсшибательной». Россиянки также поинтересовались, ограничатся ли работы только уборной и коснется ли реконструкция цирковой арены.

Здание цирка последний раз ремонтировали в 1980-х годах. В августе 2020 года областные власти приняли решение заняться масштабной реконструкцией помещения и окружающей его территорией. Чиновники планировали обратиться в министерство культуры и попросить для этого денежные средства. О том, к какому числу завершат работы, не сообщается.

В сентябре 2020 года посетительница Мариинского театра в Санкт-Петербурге обнаружила в его туалете видеокамеру. Устройство было замотано в черный скотч и спрятано в нише для туалетной бумаги. В незаконной установке оборудования начали подозревать охранника, который вскоре выбросил камеру в канал и убежал. Полиция нашла мужчину и отвезла его в отделение для дачи показаний.

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