Директор российской школы пообещала «рвать» учителей за отсутствие масок

Директор новороссийской школы № 22 Юлия Аймалитдинова пообещала «рвать» учителей за то, что у них нет масок «на ушах». Запись ее реплик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Аймалитдинова обвиняет своих коллег в том, что они подвели школу и угрожает принять меры, если учителя не будут находится в медицинских масках — «Не на столе, а на ушах висит, на подбородке». «Я не знаю, что с вами буду делать, но я вас лично буду рвать тогда!», — заявила директор.

Она пояснила «Подъему», что соберет весь коллектив и извиниться перед учителями. Директор также отметила, что педагогии могут спускать маску на подбородок, чтобы ученики видели, что говорит педагог. «Допускается чуть-чуть приснимать. Это внутренний наш приказ о соблюдении масочного режима», — сказала она.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19, массовое закрытие школ пока не планируется. Однако могут приниматься точечные меры, например, перевод определенных классов на дистанционное обучение.