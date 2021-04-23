Учитель выпил с учениками, отвел их в стрип-клуб и ничего не вспомнил

Британского учителя информатики Ричарда Гленна, который напивался во время школьной поездки в Коста-Рику, угощал алкоголем детей и отводил их в стриптиз-клуб, отстранили от преподавания на три года. После поездки он ничего не вспомнил, сообщает BBC News.

Согласно отчету комиссии по регулированию обучения, во время поездки Гленн неоднократно употреблял алкоголь и давал его несовершеннолетним. Он также отвел несколько детей в стрип-клуб и вел себя очень агрессивно по отношению к женщинам.

«Гленн во время школьной поездки находился под воздействием алкоголя и, следовательно, был не в состоянии адекватно принимать решения. Это произошло в обстоятельствах, когда ученики, находившиеся под его опекой, находились в незнакомой стране, вдали от дома и полагались на него в вопросах руководства и защиты», — говорится в отчете.

Гленн был одним из сопровождающих группы школьников от 16 до 18 лет, которые отправились в поездку в Коста-Рику. Сам учитель признался, что не может вспомнить, что произошло из-за состояния опьянения, но «не оспаривает воспоминания присутствующих».

Стоимость учебы в частной школе Нортумберленда, где преподавал Гленн, составляет 4850 фунтов стерлингов (около 500 тысяч рублей) в семестр.