Заслуженного учителя России обвинили в организации несогласованного митинга

Заслуженному учителю России и историку Тамаре Эйдельман предъявили обвинения в организации несогласованного митинга после ее постов в соцсетях. Об этом Эйдельман сообщила в своем Facebook.

Она выложила фотографию повестки, в которой написано, что на нее составлен протокол об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»). 26 апреля ее обязали явиться в отдел МВД по московскому району Дорогомилово.

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Эйдельман рассказала, что 23 апреля в 9 часов утра к ней пришел участковый в сопровождении человека, который не представился. Они предложили ей пройти в отделение полиции, объяснив это постами на странице Эйдельман. Она не согласилась идти без повестки.

Через час участковый позвонил ей, сказав, что готовит повестку. «Имела милый телефонный разговор с участковым. Фильм про дворец в Геленджике он смотрел, но не знает, насколько можно ему верить. Дети у него есть. Предложила ему подумать о будущем его детей. Везет мне повестку. Спрашивал, на какой день мне удобнее, чтобы меня вызвали. Сказала, что ни на какой», — написала она.

Ранее по той же статье задержали академика РАН и лауреата Государственной премии Ефима Хазанова, объяснив его задержание постами в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).