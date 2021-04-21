Академика РАН задержали и отпустили в Нижнем Новгороде

Полиция Нижнего Новгорода отпустила Ефима Хазанова, сотрудника Института прикладной физики РАН, академика РАН, лауреата Государственной премии, которому вменяли организацию несогласованного митинга. Об этом сам академик сообщил в Facebook.

Хазанова задержали днем на работе и отвезли в ОВД Канавино, где продержали три часа. Позже его отпустили, обязав явиться в суд. «Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал», — рассказал ученый в интервью «Коммерсанту».

На своей странице в Facebook Хазанов делал репосты изображений и статей, связанных с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и несогласованными акциями, которые планируют его сторонники, однако сам ничего не писал.

На ученого составили протокол по второй части статьи 20.2. КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»).

В 2019 году президент Владимир Путин присвоил Хазанову за уникальные оптические изоляторы, способные работать в вакууме при большой мощности лазерного излучения Государственную премию России за выдающиеся достижения в области науки и технологий .