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Академика РАН задержали и отпустили в Нижнем Новгороде

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Фото: страница Ефима Хазанова на Facebook

Полиция Нижнего Новгорода отпустила Ефима Хазанова, сотрудника Института прикладной физики РАН, академика РАН, лауреата Государственной премии, которому вменяли организацию несогласованного митинга. Об этом сам академик сообщил в Facebook.

Хазанова задержали днем на работе и отвезли в ОВД Канавино, где продержали три часа. Позже его отпустили, обязав явиться в суд. «Сказали, что писал в Facebook о Навальном, а я считаю, что не писал», — рассказал ученый в интервью «Коммерсанту».

На своей странице в Facebook Хазанов делал репосты изображений и статей, связанных с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) и несогласованными акциями, которые планируют его сторонники, однако сам ничего не писал.

На ученого составили протокол по второй части статьи 20.2. КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»).

В 2019 году президент Владимир Путин присвоил Хазанову за уникальные оптические изоляторы, способные работать в вакууме при большой мощности лазерного излучения Государственную премию России за выдающиеся достижения в области науки и технологий .

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