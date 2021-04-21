Силовые структуры
 
Последние новости
Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
В Чечне объяснили победу сына Кадырова в боксерском поединке
В рядах ополчения Донбасса нашли пятерых чехов
Известный голливудский продюсер лишился проектов из-за абьюза на работе
Кремль прокомментировал послание Путина
Белорусским силовикам разрешили менять внешность
В Армении рассказали о способе США «осадить» Турцию
Путин назвал сроки поступления «Сармата» на вооружение
Инстасамка разнесла съемную квартиру и похвасталась перед подписчиками
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве задержали бывшего зампредседателя Госдумы Владимира Рыжкова

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полицейские задержали в Москве бывшего зампредседателя Госдумы Владимира Рыжкова. Об этом сообщает ТАСС.

Его подозревают в нарушении при организации акции в центре столицы. Рыжков сейчас находится в ОВД «Хамовники».

«Я постарался разъяснить полицейским, что ни к чему не призывал, а только перепостил сообщение с сайта "Эха Москвы", где говорилось об акции», — сказал собеседник агентства, отмечая, что не считает репост призывом и организацией митинга.

Ранее 21 апреля сообщалось о задержании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве задержали Любовь Соболь
В «слитой» базе сторонников Навального обнаружили их личные данные
МВД призвало россиян отказаться от участия в несогласованных акциях
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
14:4119 апреля

Генпрокуратура обратилась к желающим пойти на несогласованные акции

14:3119 апреля

Возбуждены дела после хищения из «Роскосмоса» выделенных на испытания миллионов

15:5319 апреля

Российский миллиардер стал жертвой мошенников и потерял миллионы

Силовые структуры00:0615 января

Курс молодого террориста

В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза?
13:3519 апреля

Подручного вора в законе Артема Липецкого арестовали за убийство авторитета

12:5319 апреля

МВД призвало россиян отказаться от участия в несогласованных акциях

12:0319 апреля

ФСИН оценила состояние здоровья Навального

Силовые структуры00:0214 января

«Он кричал от боли, лежа в багажнике»

Украинский криминальный авторитет сбежал от СБУ в Россию. Но его похитили и скормили свиньям
12:0019 апреля

Навального переведут из колонии в областную больницу

11:2819 апреля

ФСБ опубликовала видео спецоперации в 21 регионе

10:5419 апреля

ФСБ пресекла деятельность преступной группы из полусотни россиян

Россия
В Совфеде назвали кривлянием приглашение Зеленского Путину на встречу в Донбассе
«Он погиб через два часа после разговора со мной»
Дудаева уничтожили ракетой после телефонного звонка. О чем вспоминает его собеседник спустя 25 лет?
Путин в своем послании озвучит нечто новое для россиян
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»
В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
В Госдуме рассказали о попытках Запада изолировать Россию
«Он будет ждать, когда иммунитет ослабнет»
Пандемия коронавируса приведет к вспышке туберкулеза. Почему Россия в зоне особого риска?
Москвичам рассказали о сроках возвращения хорошей погоды
Все материалы
Мир
Суд отложил приговор по MH17 еще на год
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
ПАСЕ потребовала освободить Навального и оказать ему медпомощь
Кубинские старцы
Фидель и Рауль Кастро правили Кубой больше 60 лет. Как заканчивается их эпоха?
Французскому дипломату пригрозили изгнанием из-за карикатур на пророка Мухаммеда
Посол России получил ноту протеста от Колумбии из-за нарушения воздушных границ
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
В восстановлении мировой экономики увидели «‎ужасную» угрозу
«Климатическая повестка стала ключевой»
О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу
Газпромбанк признали самым привлекательным работодателем России в финсекторе
Алексей КудринПоследний либерал
Алексей Кудрин сидит во власти с 90-х годов. Ему действительно нет альтернативы?
В России подготовят новый повод для штрафов
Тиньков признался в желании отказаться от лечения лейкемии
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего полковника-миллиардера из ФСБ вычислили по брошенному в мусор компромату
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Российский полицейский заразился ВИЧ и получил компенсацию за «военную травму»
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Суд признал законным приговор осужденным за свадьбу с гостем из ФСБ супругам
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
При вооруженном нападении на российскую семью погибли два человека
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
«Ничто не могло спасти фашизм от катастрофы»
Как Красная армия после Украины освобождала Молдавию и Румынию. Редкие снимки Второй мировой войны
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«Выжить было большим успехом»
Драки, переломы и тюрьма: как прошел самый жестокий матч в истории футбола
Уле Гуннар СульшерМанчестер в огне
Лондонское дерби и испытания для манкунианцев — главные интриги тура АПЛ
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Телеведущая заметно похудела и раскрыла свой секрет
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
В WhatsApp появился новый вид мошенничества
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Google признал борщ российским
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Водонаеву экстренно госпитализировали
Все материалы
Ценности
Гвен Стефани снялась в наряде из клипа 25-летней давности и удивила фанатов
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
Форму иностранных спортсменов на предстоящей Олимпиаде высмеяли в соцсетях
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
Фанаты увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Audi готовит большой электрический кроссовер
Мегадизель Audi SQ7 против супергибрида Volvo XC90
Возможно ли с хитрым «пакетом сока» противостоять мотору V8?
Внешность обновленного Volkswagen Polo раскрыли до премьеры
«Дни Скорости на льду Байкала»: есть рекорды!
Рубеж в 300 км/ч взят — и это еще не всё...
Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»
Автомобильный квиз №9
Автомобильным эрудитам гугл не нужен. Проверим?
Mercedes-Benz опубликовал первое изображение электрического компактвэна EQT
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы