В Москве задержали бывшего зампредседателя Госдумы Владимира Рыжкова

Полицейские задержали в Москве бывшего зампредседателя Госдумы Владимира Рыжкова. Об этом сообщает ТАСС.

Его подозревают в нарушении при организации акции в центре столицы. Рыжков сейчас находится в ОВД «Хамовники».

«Я постарался разъяснить полицейским, что ни к чему не призывал, а только перепостил сообщение с сайта "Эха Москвы", где говорилось об акции», — сказал собеседник агентства, отмечая, что не считает репост призывом и организацией митинга.

Ранее 21 апреля сообщалось о задержании юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь.