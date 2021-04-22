Бывшего вице-спикера Госдумы Владимира Рыжкова оштрафовали на 20 тысяч рублей

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей бывшего вице-спикера Госдумы Владимира Рыжкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ(организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

21 апреля Рыжков был задержан сотрудниками полиции Москвы. Он пытался разъяснить, что не призывал участвовать в несанкционированных акциях, а лишь сделал репост сообщения с сайта радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее МВД России призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. В ведомстве напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, согласно закону, запрещено проводить публичные мероприятия на территориях, прилегающих к зданиям органов власти и экстренных оперативных служб.

С 1997 по 1999 год Рыжков был первым заместителем председателя Госдумы, а с 1993 по 2007 год — депутатом нижней палаты российского парламента.